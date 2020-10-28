Каталонская "Барселона" 28-го октября одержала вторую подряд победу в Лиге чемпионов. В рамках 2-го тура группового этапа каталонцы в Турине победили "Ювентус".

Ювентус – Барселона 0:2

Голы: Дембеле, 14, Месси, 90+1

Удаление: Демираль, 85 (Ювентус)

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Ход игры

"Барселона" агрессивно начала поединок в Турине, пишет 24 канал. Уже на старте матча Месси вышел на ударную позицию, но из пределов штрафной покатил мяч мимо ворот.

После этого прекрасным ударом выстрелил экс-игрок "Ювентуса" Миралем Пьянич, однако голкипер туринцев парировал его выстрел. Пьянич не выключился с момента и когда мяч вернулся к нему, босниец пасом нашел Гризманна.

Чемпион мира 2018 года зарядил изо всех сил, но "Ювентус" спасла стойка. Давление "Барселоны" дало плоды на 14-й минуте. Дембеле, исчезнувший с футбольных радаров, получил мяч на правом фланге. Француз совершил смещение к центру и пробил. Мяч после рикошета от игрока "Ювентуса" оказался в воротах – 1:0.

Видео гола Дембеле

На 23-й минуте "Барселона" могла удвоить преимущество. Месси и Гризманн обыгрались в штрафной, но Лионель не смог забить с удобной позиции.

"Ювентус" в первой половине игры выглядел слабо: туринцы провели два гола, но они были отменены из-за офсайда у Альваро Мораты.

На 55-й минуте "Ювентус" выстрелил одиночным острым моментом. После того, как Куадрадо в падении отдал пас на Морату, Альваро занес мяч в ворота. Однако это был не вечер испанца. Из-за офсайда был отменен третий гол форварда.

"Барселона" на 62-й минуте ответила острым ударом Месси из-под защитников. К счастью итальянцев, Лео не попал. Еще один момент у каталонцев имел Педри. Каталонский талант получил мяч в штрафной, одним движением качнул защитников и пробил. Но попасть в ворота футболисту "Барселоны" помешали защитники.

На 75-й минуте Гризманн обязан был делать счет 2:0. "Барселона" провели быструю вертикальную атаку и после паса Месси француз вышел один на один с голкипером, но пробил мимо ворот.

Через 10 минут Демираль подвел "Ювентус", наиграв на удаление. Таким образом, шансы итальянцев вырвать хотя бы ничью еще больше уменьшились. Свой приговор "Ювентус" получил в компенсированное время. Фати заработал пенальти, который уверенно исполнил Месси.

В итоге "Барселона" одержала убедительную победу и возглавила группу G.