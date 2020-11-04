Ексзахисник "Ювентуса" Паскуале Бруно звинуватив зірку туринців Кріштіану Роналду в неповазі до клубу та Італії.

Як повідомляє видання Calciomercato, зокрема, ексфутболісту туринців не подобається, що португалець за два роки перебування в країні не вивчив мову. За його словами, це є доказом невігластва Кріштіану.

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"Він неосвічений. Роналду грає в Італії протягом двох років, але так і не вивчив нашу мову. Він намагається хоч якось висловлюватися на іспанській. Кріштіану не поважає ні одноклубників, ні італійців", – поділився своїм баченням ситуації Бруно.

До слова! Паскуале Бруно виступав за "Ювентус" в 1987-1990 роках. З командою він виграв Кубок УЄФА і Кубок Італії 1989/90.

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