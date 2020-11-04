Ветеран "Ювентуса" про Кріштіану Роналду: Він не поважає партнерів по команді і всю Італію
Ексзахисник "Ювентуса" Паскуале Бруно звинуватив зірку туринців Кріштіану Роналду в неповазі до клубу та Італії.
Як повідомляє видання Calciomercato, зокрема, ексфутболісту туринців не подобається, що португалець за два роки перебування в країні не вивчив мову. За його словами, це є доказом невігластва Кріштіану.
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"Він неосвічений. Роналду грає в Італії протягом двох років, але так і не вивчив нашу мову. Він намагається хоч якось висловлюватися на іспанській. Кріштіану не поважає ні одноклубників, ні італійців", – поділився своїм баченням ситуації Бруно.
Кріштіану Роналду поборов коронавірус
- Кріштіану Роналду здав позитивний тест на коронавірус, коли перебував у розташуванні збірної Португалії. Через це він пропустив останній матч своєї команди.
- Після цього гравець відправився на самоізоляцію. І навіть змінив зачіску.
- Однак три наступні тестування у футболіста теж були позитивними. Відтак він пропустив два матчі чемпіонату Італії та дві ігри в Лізі чемпіонів – проти "Динамо" в Києві та "Барселони" в Турині.
- Через зараження коронавірусу італійська влада розпочала розслідування проти Роналду.
- Справи без Роналду в "Ювентуса" пішли не найкращим чином. Команда змогла виграти лише один матч – проти "Динамо". В Серії A туринці двічі зіграли внічию – проти "Кротоне" та "Верони".
- Найбільше відсутність Роналду для "Ювентуса" відчулася в матчі проти "Барселони". Це мало бути протистояння Роналду – Мессі. Але воно пройшло без португальця. І "Барселона" впевнено перемогла. Один з голів забив саме Мессі.
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