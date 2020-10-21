Роналду шокировал новой прической на карантине: фото
Звездный футболист Криштиану Роналду находится на карантине. На самоизоляции португалец решил сменить имидж.
Роналду опубликовал видео и фото в инстаграм со своего пребывания на карантине. На видео видно, как футболист занимается на велотренажере.
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"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а препятствиями, которые вы преодолеваете", – подписал фото и видео Роналду.
На фотографии он стоит с новой прической. До этого игрок немалое внимание уделял волосам на голове (у него даже контракт с косметологическим брендом, где он рекламирует шампунь). Но теперь он постригся почти наголо.
- У Криштиану Роналду обнаружили коронавирус. Футболист сдал положительный тест на инфекцию во время пребывания в сборной Португалии.
- Поэтому Роналду сразу отправили на самоизоляцию. Он пропустил матч сборной, а также игры за туринский "Ювентус".
- Из-за карантина, Роналду не прибыл в Киев на матч "Ювентуса" против "Динамо" в Лиге чемпионов. Однако отсутствие португальца не помогло "Динамо" – дубль Мораты принес победу "Ювентусу".
- Однако Роналду рискует пропустить и матч против "Барселоны" в Лиге чемпионов, если его карантин затянется.