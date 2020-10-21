Звездный футболист Криштиану Роналду находится на карантине. На самоизоляции португалец решил сменить имидж.

Роналду опубликовал видео и фото в инстаграм со своего пребывания на карантине. На видео видно, как футболист занимается на велотренажере.

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"Успех в жизни измеряется не тем, чего вы достигли, а препятствиями, которые вы преодолеваете", – подписал фото и видео Роналду.

На фотографии он стоит с новой прической. До этого игрок немалое внимание уделял волосам на голове (у него даже контракт с косметологическим брендом, где он рекламирует шампунь). Но теперь он постригся почти наголо.