Ласло Белени уже не является главным тренером бельгийского "Гента", сотрудничество с 67-летним специалистом было прекращено из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе. После отставки наставника в заявку команды вернулся Роман Яремчук, у которого был конфликт с тренером.

Заявку на матч Лиги чемпионов обнародовал официальный сайт клуба. В списке нашлось место украинскому нападающему Роману Яремчуку.

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Возвращение в заявку команды

Игрок попал в заявку команды на матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов против венского "Рапида". Добавим, что до увольнения украинец не входил в список из 21 футболиста, которые отправятся на еврокубковый поединок.

Кроме футболиста сборной Украины в состав также вошли его земляки, а это защитник Игорь Пластун и полузащитник Роман Безус.

Wim De Decker kiest morgen zijn elftal uit deze 21 namen ️ #gntrap #UCL pic.twitter.com/qx5PPFvnzB — KAA Gent (@KAAGent) September 14, 2020

Конфликт Романа Яремчука с тренером

30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался не доволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона. Он добавил, что "Гент" слишком много обороняется.

Это не понравилось тренеру Ласло Белени, который заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.

Также такие слова игрока сборной Украины не понравились всей команде, защитник "Гента" Алессио Кастро-Монтес считает такое высказывание в сторону команды слишком грубым и неправильным.

Впрочем, стало известно, что конфликт улажен, о чем заявлял Белени. По словам наставника, он рассчитывает на украинского нападающего в матче против "Эйпена". Белени считает нелепо было бы оставить Яремчука вне заявки на матч из-за непонятного конфликта. По мнению специалиста, месть – это оружие идиотов, а таковым себя Белени не считает. Однако Яремчук не попал в заявку на матч против "Эйпена" (1:2). Белени объяснил это усталостью Романа после вызова в сборную Украины.