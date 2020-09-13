Главный наставник "Гента" Ласло Белени прокомментировал отсутствие украинского нападающего Романа Яремчука в заявке на матч 5-го тура чемпионата Бельгии. Тренер указал на усталость футболиста.

"Гент "в пятом туре чемпионата Бельгии сыграл против" Эйпена " и неожиданно потерпел поражение, а украинца не было в заявке на поединок, пишет Voetbalprimeur.

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Украинского нападающего Романа Яремчука не оказалось даже в заявке на матч. Главный тренер клуба Ласло Белени рассказал о причинах такого решения.

По словам тренера, Роман устал после поездки в расположение сборной Украины. Поэтому ему нужно дать немного времени на восстановление и подготовку.

Также он пропустит матч квалификации Лиги чемпионов против венского "Рапида" 15 сентября.

Конфликт Яремчука с тренером

30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался не доволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона. Он добавил, что "Гент" слишком много обороняется.

Это не понравилось тренеру Ласло Белени, который заявил, что если футболисту не нравится игра этой команды, то возможно ему проще подыскать другую.

Также такие слова игрока сборной Украины не понравились всей команде, защитник "Гента" Алессио Кастро-Монтес считает такое высказывание в сторону команды слишком грубым и неправильным.

Впрочем, стало известно, что конфликт улажен, о чем заявлял Белене. По словам наставника, он рассчитывает на украинского нападающего в матче против "Эйпена". Болони считает нелепо было бы оставить Яремчука вне заявки на матч из-за непонятного конфликта. По мнению специалиста, месть – это оружие идиотов, а таковым себя Болони не считает. Однако история получила новое развитие после того, как Роман вернулся в клуб после матчей сборных.

Трансфер украинца

Ранее итальянские, испанские и английские клубы проявляли интерес к украинцу, конкретное предложение по трансферу Романа делала "Рома". Но Яремчук отказался переходить в другой клуб во время прошлого сезона, чтобы иметь игровую практику перед Евро-2020. В прошлом сезоне Яремчук продлил контракт с "Гентом" к середине 2023 года. Яремчук в чемпионате 2019/20 забил 10 голов за 18 матчей.

Однако сейчас украинец хочет покинуть команду и уже попросил у боссов "Гента" трансфер в другой клуб.