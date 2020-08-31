Главный тренер "Гента" Ласло Болони не обошел стороной критику нападающего сборной Украины Романа Яремчука в адрес команды. За четыре тура в чемпионате Бельгии "Гент" набрал всего 3 очка, потерпев поражения в трех поединках.

Первую победу "Гент" одержал 30 августа, минимально обыграв "Мехелен". Именно Яремчук отдал результативную передачу, пишет 24 канал.

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Критика Яремчука

Как сообщает Voetbalkrant, Яремчук остался недоволен игрой "Гента".

В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона.

Я хочу быть честным по этому поводу. Мы должны стать лучше, создавать больше моментов. Я пока не понимаю, как мы играем, система еще не совсем отлажена,

– сказал Роман.

Он добавил, что "Гент" слишком много обороняется.

Ответ тренера "Гента"

Наставник "Гента" Ласло Болони довольно резко ответил на критику игры команды со стороны Яремчука. Об этом сообщает Nieuwsblad.

Я не хочу конфликтов и уважаю всех своих игроков. Если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб. Я здесь не для того, чтобы слушать всех игроков. Если бы мне пришлось учитывать все их советы при принятии решений…,

– сказал Болони.

"Гент" отказывался продать Яремчука

В июле журналист Игорь Цыганык сообщил, что "Гент" готов отпустить Яремчука только после чемпионата Европы, который состоится в 2021 году.

Сообщалось об интересе к Роману со стороны итальянских, испанских и английских клубов. В частности, конкретное предложение по трансферу Романа делала "Рома".

Яремчук отказался переходить в другой клуб во время прошлого сезона, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020.

В прошлом сезоне Яремчук продлил контракт с "Гентом" до середины 2023 года. Яремчук в чемпионате 2019/20 забил 10 голов за 18 матчей.