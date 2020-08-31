Тренер "Гента" жестко ответил Яремчуку: ему следует выбрать другой клуб
Главный тренер "Гента" Ласло Болони не обошел стороной критику нападающего сборной Украины Романа Яремчука в адрес команды. За четыре тура в чемпионате Бельгии "Гент" набрал всего 3 очка, потерпев поражения в трех поединках.
Первую победу "Гент" одержал 30 августа, минимально обыграв "Мехелен". Именно Яремчук отдал результативную передачу, пишет 24 канал.
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Критика Яремчука
Как сообщает Voetbalkrant, Яремчук остался недоволен игрой "Гента".
В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона.
Я хочу быть честным по этому поводу. Мы должны стать лучше, создавать больше моментов. Я пока не понимаю, как мы играем, система еще не совсем отлажена,
– сказал Роман.
Он добавил, что "Гент" слишком много обороняется.
Ответ тренера "Гента"
Наставник "Гента" Ласло Болони довольно резко ответил на критику игры команды со стороны Яремчука. Об этом сообщает Nieuwsblad.
Я не хочу конфликтов и уважаю всех своих игроков. Если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб. Я здесь не для того, чтобы слушать всех игроков. Если бы мне пришлось учитывать все их советы при принятии решений…,
– сказал Болони.
"Гент" отказывался продать Яремчука
В июле журналист Игорь Цыганык сообщил, что "Гент" готов отпустить Яремчука только после чемпионата Европы, который состоится в 2021 году.
Сообщалось об интересе к Роману со стороны итальянских, испанских и английских клубов. В частности, конкретное предложение по трансферу Романа делала "Рома".
Яремчук отказался переходить в другой клуб во время прошлого сезона, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020.
В прошлом сезоне Яремчук продлил контракт с "Гентом" до середины 2023 года. Яремчук в чемпионате 2019/20 забил 10 голов за 18 матчей.
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