Яремчук вернулся в клуб из расположения сборной Украины. Футболист и тренер уже успели провести разговор, где расставили все точки над "и", сообщает Het Laatste Nieuws.

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По словам наставника, они решили все, что было нужно. Он рассказал, что рассчитывает на украинского нападающего в матче против "Эйпена". Болони считает бессмысленно было бы оставить Яремчука вне заявки на матч из-за непонятного конфликта.

По словам специалиста, месть – это оружие идиотов, а таковым себя Болони не считает.

После четырех туров в чемпионате "Гент" занимает аж 14 место. В их активе только одна победа и три ничьи.

С чего все началось

30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался не доволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона. Он добавил, что "Гент" слишком много обороняется.

Наставник "Гента" Ласло Болони довольно резко ответил на критику игры команды со стороны Яремчука. Специалист отметил, если украинскому нападающему не нравится играть в клубе, тогда ему следует выбрать другую команду.

"Гент" отказывался продать Яремчука

В июле журналист Игорь Цыганык сообщил, что "Гент" готов отпустить Яремчука только после чемпионата Европы, который состоится в 2021 году.

Сообщалось об интересе к Роману со стороны итальянских, испанских и английских клубов. В частности, конкретное предложение по трансферу Романа делала "Рома".

Яремчук отказался переходить в другой клуб во время прошлого сезона, чтобы иметь игровую практику перед Евро-2020.

В прошлом сезоне Яремчук продлил контракт с "Гентом" до середины 2023 года. Яремчук в чемпионате 2019/20 забил 10 голов за 18 матчей.