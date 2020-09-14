Бельгийский "Гент" официально объявил об отставке главного тренера Ласло Белени. Сотрудничество с 67-летним специалистом было прекращено из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе.

"Гент" 14 сентября сообщил, что обязанности главного тренера будет исполнять Вим Де Деккер. Он был ассистентом Белени в "Антверпене" и "Генте".

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"Гент" остался без тренера перед ЛЧ

Бельгийский клуб, в котором выступают игроки сборной Украины Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, 15-го сентября начинает борьбу в Лиге чемпионов.

В 3-м раунде квалификации бельгийцы встретятся с австрийским "Рапидом". В случае победы "Гент" сыграет с победителем матча "Динамо" – АЗ.

Отметим, что после пяти туров в чемпионате Бельгии "Гент" идет на 16-м месте. Под руководством Белени бельгийская команда выиграла один матч и дважды проиграла.

Белени возглавил "Гент" в августе 2020 года.

Конфликт с Яремчуком

30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался недоволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона.

Это не понравилось тренеру Ласло Белени. Он заявил, что Яремчуку следует подыскать другую команду.

Также слова игрока сборной Украины прокомментировал защитник "Гента" Алессио Кастро-Монтес. Он считает такое высказывание в адрес команды слишком грубым и неправильным.

Впоследствии стало известно, что конфликт улажен, о чем заявлял Белени. Однако Яремчук не попал в заявку на матч против "Эйпена" (1:2). Белени объяснил это усталостью Романа после вызова в сборную Украины.