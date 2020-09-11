Защитник бельгийского "Гента" Алессио Кастро-Монтес прокомментировал недовольство со стороны украинского легионера клуба Романа Яремчука. Футболисты были шокированы услышанной мыслью.

По словам защитника клуба, команда не ожидала услышать такие слова в свою сторону. Он добавил, что Яремчук не из тех игроков, которые слишком часто высказываются в раздевалке, цитирует Belgium Soccer.

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Команда шокирована

Яремчук сказал такие слова на эмоциях, но все равно это было слишком грубо и неправильно, подчеркнул Алессио Кастро-Монтес.

Команда понимает его сообщение. Он тот, кто в основном полагается на свои атакующие умения. Защитник согласился, что вся команда играла слишком оборонительно, но победа в этой схватке была сверхважной.

Защитник надеется, что в следующих матчах мяч больше будет долетать к ногам Яремчука.

После четырех туров в чемпионате "Гент" занимает аж 14 место. В их активе только одна победа и три ничьи.

В прошлом сезоне Яремчук продлил контракт с "Гентом" до середины 2023 года. Яремчук в чемпионате 2019/20 забил 10 голов за 18 матчей.

С чего все началось

30 августа "Гент" минимально обыграл "Мехелен". После матча Яремчук остался недоволен игрой команды. В частности, украинский футболист заявил, что "Гент" играет, как команда из второго дивизиона. Он добавил, что "Гент" слишком много обороняется.

Наставник "Гента" Ласло Болони довольно резко ответил на критику игры команды со стороны Яремчука. Специалист отметил, если украинскому нападающему не нравится играть в клубе, тогда ему следует выбрать другую команду.

Наставник провел разговор с футболистом и прояснил всю ситуацию. Он рассказал, что рассчитывает на украинского нападающего в матче против "Эйпена". Болони считает, что нелепо было бы оставить Яремчука вне заявки на матч из-за непонятного конфликта. По словам специалиста, месть – это оружие идиотов, а таковым себя Болони не считает.