Ласло Белені вже не є головним тренером бельгійського "Гента", співпрацю з 67-річним фахівцем було припинено через несприятливу ​​атмосферу в колективі. Після відставки наставника у заявку команди повернувся Роман Яремчук, який мав конфлікт із тренером.

Заявку на матч Ліги чемпіонів оприлюднив офіційний сайт клубу. У списку знайшлось місце українському нападнику Роману Яремчуку.

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Повернення у заявку команди

Гравець потрапив до заявки команди на матч 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів проти віденського "Рапіда". Додамо, що до звільнення українець не входив у список із 21 футболіста, які відправляться на єврокубковий поєдинок.

Крім футболіста збірної України до складу також увійшли його земляки, а це захисник Ігор Пластун і півзахисник Роман Безус.

Wim De Decker kiest morgen zijn elftal uit deze 21 namen ️ #gntrap #UCL pic.twitter.com/qx5PPFvnzB — KAA Gent (@KAAGent) September 14, 2020

Конфлікт Романа Яремчука з тренером

30 серпня "Гент" мінімально обіграв "Мехелен". Після матчу Яремчук залишився не задоволений грою команди. Зокрема, український футболіст заявив, що "Гент" грає, як команда з другого дивізіону. Він додав, що "Гент" надто багато обороняється.

Це не сподобалося тренеру Ласло Белені, який заявив, що якщо футболісту не подобається гра цієї команди, то можливо йому простіше підшукати іншу.

Також такі слова гравця збірної України не сподобались всій команді, захисник "Гента" Алессіо Кастро-Монтес вважає таке висловлювання у сторону команди занадто грубим та неправильним.

Втім, стало відомо, що конфлікт залагоджено, про що заявляв Белені. За словами наставника, він розраховує на українського нападника у матчі проти "Ейпена". Болоні вважає безглуздо було б залишити Яремчука поза заявкою на матч через незрозумілий конфлікт. На думку фахівця, помста – це зброя ідіотів, а таким себе Болоні не вважає. Однак Яремчук не потрапив у заявку на матч проти "Ейпена" (1:2). Белені пояснив це втомою Романа після виклику в збірну України.