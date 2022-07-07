Скоро будет суд, – Верняев хочет сократить дисквалификацию из-за допинга до двух лет
Источник:Football Hub
Титулованный спортивный гимнаст Олег Верняев продолжает отбывать дисквалификацию. Олимпийский чемпион сделает все возможное, чтобы уменьшить срок отстранения от соревнований.
Верняев: Я сменил адвоката, увидим, что получится
Для этого Олег Верняев будет подавать апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS). Если ее удовлетворят, то это сократить срок дисквалификации гимнаста, устраненного из-за проваленного допинга.
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В случае положительного решения Верняев сможет вернуться к соревнованиям уже в конце 2022 года. Гимнаст все еще не понимает, откуда в его организме появились запрещенные вещества.
Я не тренировался долгое время, но сейчас потихоньку вернулся к тренировкам для себя. У меня вскоре суд, апелляция. Я сменил адвоката, увидим, что получится. Если выйдет снизить срок до двух лет, это уже 2022 год. Будет тяжело вернуться, но я постараюсь. Трудно быть во взвешенном состоянии, а если скажут, что в ноябре 2022 года у тебя зеленый свет, это другая ситуация. Тогда сразу работать в зал и все. Я не знаю, откуда это все появилось,
– рассказал украинский гимнаст.
После 24 февраля Верняев, как и большинство спортсменов, отошли от любимого дела и стали на защиту родной страны, начали волонтеры.
Верняев продолжает отбывать дисквалификацию
- Первая сенсационная информация об отстранении Верняева появилась еще в январе 2021 года. Началось расследование этого дела.
- Впоследствии стало известно, что речь шла о допинге. Поэтому Олег пропустил следующие престижные старты, среди которых Олимпийские Игры-2020 в Токио.
- Поначалу ни гимнаст, ни его тренер никак не комментировали допинговый скандал. Впоследствии Верняева дисквалифицировали на 4 года. В организме украинца обнаружили запрещенное вещество мельдоний.
- Верняев подавал апелляцию в CAS (Спортивный арбитражный суд).
- Олимпийский чемпион уверен, что это на 100% был донос.