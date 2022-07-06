Верняев: Пожилых людей там уже не убедить
Титулованный гимнаст рассказал, что последний раз был в родном городе еще в 2012 году. Олег Верняев считает, что восемь лет войны против России сменила украинцев, оставшихся жить под оккупацией в Донецке.
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Олимпийский чемпион уверен, что даже среди молодого поколения есть люди, которые сомневаются в том, действительно ли россияне делают все эти ужасы в Украине. Верняев жестко, но справедливо указал таким лицам направление движения. И это даже не следует за "русским военным кораблем".
Пожилых людей там уже не убедить. Среди совсем молодых тоже неадекватны, но я слышу, что там начинают задавать вопросы. Начинают анализировать и думать, кто обстреливает, зачем. Но кто хочет жить в русском мире – пусть валят в россию. Пусть туда едут, а Донецк – это Украина. Может, я грубо сказал, но это похоже, что я приду к тебе домой и скажу, что все, эта комната моя, не заходи сюда,
– заявил Верняев.
Олег Верняев, не прекращающий волонтеров, верит в ВСУ и освобождение временно оккупированных украинских территорий.
Верняев активно помогает Украине
- Титулованный гимнаст реагировал на позорную выходку российского "коллеги по цеху" Ивана Куляка, явившегося с чужой олимпийской медалью на митинге на стадионе "Лужники". До этого разместил на майке букву Z, которой страна-агрессор обозначает свои танки и другую военную технику во время вторжения на территорию Украины.
- Также Верняев нашел предателя среди своих. Им стал бывший гимнаст, окончивший карьеру в сборной Украины, Максим Василенко. У парня вполне пророссийская позиция.
- В своих соцсетях Олег показывал разрушенную спортивную инфраструктуру Харькова. На фотографиях и видео олимпийского чемпиона было сложно разглядеть бывшие залы для фехтовальщиков и боксеров.
- Спортсмен продолжал показывать реалии "русского мира" в столице Украины.