Верняев оспаривает дисквалификацию

Как известно, в середине июля Верняев сообщил, что Комитет по этике в гимнастике (Арбитраж GEF) отстранил его на четыре года после сдачи положительной допинг-пробы.

Что произошло Олега Верняева дисквалифицировали на четыре года за положительный допинг-тест

"Практически четыре недели назад я писал о решении арбитража GEF дисквалифицировать меня на четыре года. За эти четыре недели моя жизнь круто изменилась: я узнал, кто искренне меня поддерживал, а кто был рядом просто так. Значит, такой у меня сейчас в жизни этап. Этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен", – начал гимнаст.

Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS, сейчас ждем открытия производства. Буду информировать вас о ходе дела. Спасибо за поддержку тем, кто верит в меня. Обещаю, я сделаю все, что от меня возможно, чтобы доказать свою правоту,

– написал Верняев.

Олег Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро 2016 года он выиграл золотую и серебряную медали. Без него в Токио Украина не выиграла ни одной медали в гимнастике.