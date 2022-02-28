Вернидуб вернулся в Украину, чтобы защищать страну от российских оккупантов

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб немедленно вернулся в Украину. Тренер бросил работу в молдавском Шерифе ради родной страны.

По футболу в украинскую армию

56-летний наставник не смог работать в другой стране, когда в его родной Украине идет война. Юрий Вернидуб вернулся из Молдовы домой.

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Появилось фото, где Вернидуб в военной форме. Похоже, наставник сменил тренерство в защиту Запорожья, где проживает его семья. Похоже, что тренер вступил в территориальную оборону города.



Юрий Вернидуб / Фото Footboom