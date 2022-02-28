Вернидуб вернулся в Украину, чтобы защищать страну от российских оккупантов

28 февраля 2022 , 16:11
Читати новину українською

Источник:

Footboom

Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб немедленно вернулся в Украину. Тренер бросил работу в молдавском Шерифе ради родной страны.

По футболу в украинскую армию

56-летний наставник не смог работать в другой стране, когда в его родной Украине идет война. Юрий Вернидуб вернулся из Молдовы домой.

Читайте также Нам россияне здесь не нужны – легенда Динамо будет защищать Украину от агрессии России

Появилось фото, где Вернидуб в военной форме. Похоже, наставник сменил тренерство в защиту Запорожья, где проживает его семья. Похоже, что тренер вступил в территориальную оборону города.


Юрий Вернидуб / Фото Footboom

  • Напомним, что Вернидуб возглавляет молдавский Шериф, приведший к невероятным результатам в еврокубках. Украинский специалист работает в Молдове с 2020 года, а его контракт до конца декабря 2024-го.
  • В сезоне-2021/2022 Шериф отыграл под руководством украинца уже 34 матча, в которых одержал 24 победы, расписал 5 мировых и потерпел столько же поражений.
К сведению. В ряды терробороны записались уже боксеры Александр Усик, Василий Ломаченко, футболист Михаил Кополовец. В запас армии включили Сергея Стаховского. Дмитрий Пидручный и Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе. Легенда "Динамо" Владимир Бессонов и дзюдоист Георгий Зантарая взяли оружие в руки.
Автор: Софія Кулай