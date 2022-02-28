Вернидуб вернулся в Украину, чтобы защищать страну от российских оккупантов
28 февраля 2022 , 16:11Читати новину українською
Источник:Footboom
Бывший наставник Зари Юрий Вернидуб немедленно вернулся в Украину. Тренер бросил работу в молдавском Шерифе ради родной страны.
По футболу в украинскую армию
56-летний наставник не смог работать в другой стране, когда в его родной Украине идет война. Юрий Вернидуб вернулся из Молдовы домой.
Читайте также Нам россияне здесь не нужны – легенда Динамо будет защищать Украину от агрессии РоссииПоявилось фото, где Вернидуб в военной форме. Похоже, наставник сменил тренерство в защиту Запорожья, где проживает его семья. Похоже, что тренер вступил в территориальную оборону города.
Юрий Вернидуб / Фото Footboom
- Напомним, что Вернидуб возглавляет молдавский Шериф, приведший к невероятным результатам в еврокубках. Украинский специалист работает в Молдове с 2020 года, а его контракт до конца декабря 2024-го.
- В сезоне-2021/2022 Шериф отыграл под руководством украинца уже 34 матча, в которых одержал 24 победы, расписал 5 мировых и потерпел столько же поражений.