Будет защищать родную Украину

Сергей Стаховский является одним из самых больших патриотов Украины среди спортивного сообщества. Бывший теннисист поддерживал и будет поддерживать родную страну.

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Спортсмен отложил теннисную ракетку и готов взять в руки военное оружие, чтобы выгнать российские войска с украинской территории.

Я записался в запас в прошлую субботу, но у меня не было всех документов для подписания контракта. У меня нет военного опыта, но есть опыт обращения с оружием,

– сказал Стаховский.

Это уже не первый спортсмен, готовый защищать родную страну. Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе.

К слову, недавно украинский теннисист провел свой последний турнир в Австралии, где стартовал неудачно, а после этого объявил о завершении карьеры.

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