Бессонов: Мы будем защищать свою Родину Не только действующие спортсмены встали на защиту украинской территории от российскихоккупантов. В бой идут ветераны футбольного сообщества.

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Анна Бессонова, дочь легендарного футболиста Владимира Бессонова, выложила на своей странице в инстаграмме фото отца, который держит оружие и украинский флаг. Эксигровец готов защищать родительский дом. Вскоре в паблике Druzi Dynamo выложили обращение Бессонова ко всем украинцам.

Нам россияне здесь не нужны, мы будем защищать свою Родину и свои дома,

– сказал Владимир Бессонов. Обращение Бессонова: смотрите видео Что известно о Владимире Бессонове

Большинство карьеры отдало Динамо. Выступал на позиции правого защитника.

Также поиграл в израильском Маккаби Хайфе.

За свою карьеру отыграл 317 матчей, в которых забил 32 гола и сделал один ассист.

В 1991 году повесил бутсы на гвоздь.

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