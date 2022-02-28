Бессонов: Мы будем защищать свою Родину Не только действующие спортсмены встали на защиту украинской территории от российскихоккупантов. В бой идут ветераны футбольного сообщества. К темеВслед за Ломаченко: Усик вступил в ряды терробороны Киевской области Анна Бессонова, дочь легендарного футболиста Владимира Бессонова, выложила на своей странице в инстаграмме фото отца, который держит оружие и украинский флаг. Эксигровец готов защищать родительский дом. Вскоре в паблике Druzi Dynamo выложили обращение Бессонова ко всем украинцам. Нам россияне здесь не нужны, мы будем защищать свою Родину и свои дома, – сказал Владимир Бессонов. Обращение Бессонова: смотрите видео Что известно о Владимире Бессонове Большинство карьеры отдало Динамо. Выступал на позиции правого защитника. Также поиграл в израильском Маккаби Хайфе. За свою карьеру отыграл 317 матчей, в которых забил 32 гола и сделал один ассист. В 1991 году повесил бутсы на гвоздь. Кто из спортсменов защищает Украину Украинский биатлонист Дмитрий Подручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе. Сергей Стаховский, недавно закончивший теннисную карьеру, записался в запас украинской армии. Спортсмен уже вернулся на Украину, хотя проживает с семьей в Венгрии. Ряды территориальной обороны городов пополнил эксфутболист Карпат и МинайМихаил Кополовец. Также оружие в руки взял дзюдоист Георгий Зантарая. Александр Усик и Василий Ломаченко, вместо ринга, станут на оборону своих городов. Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.