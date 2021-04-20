Трансфер только на словах
Главный наставник Вереса Юрий Вирт расставил все точки над "и" в возможном переходе в команду Евгения Селезнева. Нападавшего не будет в Ровно.
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В интернете активно распространилась информация о трансфере форварда в Верес. Якобы опытный футболист согласился на переход в Ровно, но при одном условии – повышение в классе. Сам 46-летний тренер удивился услышанному и заявил, что это лишь чьи-то слухи.
Могу с ответственностью сказать, что с Селезневым и другими футболистами переговоров не ведем. Пока рано говорить, в какой мы лиге начнем следующий сезон. Нужно удачно провести десять финалов, которые остались, тогда уже думать об усилении,
– признался Вирт.
- Сейчас ровненский клуб лидирует в Первой лиге, в их активе 48 очков. Ближайший конкурент Черноморец уступает Вересу только 3 пунктами.
- Подопечные Вирта следующий поединок проведут дома против Николаева. Матч состоится 24 апреля.
Селезнева выгнали из Колоса
Напомним, что Селезнев 2 сентября подписал контракт с Колосом, но сыграл за Коваливку лишь 12 встреч, в которых отличился 5 голами. После чего был изгнан из клуба из-за грубого нарушения дисциплины.
Якобы Евгений приехал на игру в нетрезвом состоянии. Сам футболист отрицает такую информацию, которую подает Колос. А причиной пропуска игры назвал проблемы с ахиллом. Кроме того, он заявил, что в клубе пытаются незаконно от него избавиться. Игрок встретился с президентом клуба. Но детали их разговора пока неизвестны.