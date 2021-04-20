Трансфер только на словах

Главный наставник Вереса Юрий Вирт расставил все точки над "и" в возможном переходе в команду Евгения Селезнева. Нападавшего не будет в Ровно.

Смотрите также Селезнева трижды хотели выгнать из Колоса: новые подробности скандала с футболистом

В интернете активно распространилась информация о трансфере форварда в Верес. Якобы опытный футболист согласился на переход в Ровно, но при одном условии – повышение в классе. Сам 46-летний тренер удивился услышанному и заявил, что это лишь чьи-то слухи.

Могу с ответственностью сказать, что с Селезневым и другими футболистами переговоров не ведем. Пока рано говорить, в какой мы лиге начнем следующий сезон. Нужно удачно провести десять финалов, которые остались, тогда уже думать об усилении,

– признался Вирт.

Сейчас ровненский клуб лидирует в Первой лиге, в их активе 48 очков. Ближайший конкурент Черноморец уступает Вересу только 3 пунктами.

Подопечные Вирта следующий поединок проведут дома против Николаева. Матч состоится 24 апреля.

Селезнева выгнали из Колоса

Напомним, что Селезнев 2 сентября подписал контракт с Колосом, но сыграл за Коваливку лишь 12 встреч, в которых отличился 5 голами. После чего был изгнан из клуба из-за грубого нарушения дисциплины.

Якобы Евгений приехал на игру в нетрезвом состоянии. Сам футболист отрицает такую ​​информацию, которую подает Колос. А причиной пропуска игры назвал проблемы с ахиллом. Кроме того, он заявил, что в клубе пытаются незаконно от него избавиться. Игрок встретился с президентом клуба. Но детали их разговора пока неизвестны.