Трансфер лише на словах

Головний наставник Вереса Юрій Вірт розставив усі крапки над "і" у можливому переході у команду Євгена Селезньова. Нападника не буде у Рівному.

Дивіться також Селезньова тричі хотіли вигнати з Колоса: нові подробиці скандалу з футболістом

У інтернеті активно поширилась інформація про трансфер форварда у Верес. Начебто досвідчений футболіст погодився на перехід до рівнян, але за однієї умови – підвищення у класі. Сам 46-річний тренер здивувався почутому та заявив, що це лише чиїсь чутки.

Можу з відповідальністю сказати, що з Селезньовим та іншими футболістами перемовин не ведемо. Поки що рано говорити, у якій ми лізі розпочнемо наступний сезон. Потрібно вдало провести десять фіналів, які залишились, тоді вже думати про підсилення,

– зізнався Вірт.

Зараз рівненський клуб лідирує у Першій лізі, у їх активі 48 очок. Найближчий конкурент Чорноморець поступається Вересу лише 3 пунктами.

Підопічні Вірта наступний поєдинок проведуть вдома проти Миколаєва. Матч відбудеться 24 квітня.

Селезньова вигнали з Колоса

Нагадаємо, що Селезньов 2 вересня підписав контракт із Колосом, але зіграв за ковалівців лише 12 зустрічей, у яких відзначився 5 голами. Після чого був вигнаний з клубу через грубе порушення дисципліни.

Начебто Євген приїхав на гру у нетверезому стані. Сам футболіст заперечує таку інформацію, яку подає Колос. А причину пропуску гри назвав проблеми з ахіллами. Окрім того, він заявив, що у клубі намагаються незаконно його позбутися. Гравець зустрівся з президентом клубу. Але деталі їх розмови поки невідомі.