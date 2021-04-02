Селезнева трижды хотели выгнать из Колоса: новые подробности скандала с футболистом
Президент Колоса Андрей Засуха рассказал о ситуации с нападающим Евгением Селезневым. Также президент ковалевской команды поведал об истории подписания опального форварда.
Источник:Вацко Live
Засуха заявил, что трижды за полгода хотел убрать Селезнева из команды, но за форварда заступался главный тренер Руслан Костышин.
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"Я в декабре, нет, в ноябре, сказал Руслану, что я не хочу Селезнева. Давай с ним будем прощаться. Говорил, что это не футбол, такие деньги... За такие деньги мы можем кого-то взять, кто будет играть в футбол.
На что мне Костышин говорит: "Нет. После собрания увидите". Это мне мой тренер говорит! Это неправда, что он не хотел его в команде перед собранием.
Я Селезнева трижды хотел отправить. За полгода. Он мне не кум и не сват. Они (Костышин и Лисицкий – ред.) меня уговорили его взять. Я ему плачу деньги, а он – что попало. Господи, прости. Эту фразу вырежьте точно. У него не все складывалось так, как мне бы хотелось", – заявил Засуха.
Скандал с участием Селезнева в Колосе: что случилось
- 31 января стало известно, что Селезнев покинул расположение Колоса на сборах в Турции. Соответствующее решение было принято тренерским штабом.
- В СМИ написали о конфликте между Селезневым и тренером команды. А футболиста обвиняли в нарушении режима. Якобы он прибыл на игру пьяным.
- Селезнев опроверг информацию о том, что он был пьян. А причиной пропуска игры назвал проблемы с ахиллами. Кроме того, он заявил, что в клубе пытаются незаконно от него избавиться.
- Игрок встретился с президентом клуба. Но детали их разговора пока неизвестны.
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