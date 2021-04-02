Президент Колоса Андрей Засуха рассказал о ситуации с нападающим Евгением Селезневым. Также президент ковалевской команды поведал об истории подписания опального форварда.

Засуха заявил, что трижды за полгода хотел убрать Селезнева из команды, но за форварда заступался главный тренер Руслан Костышин.

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"Я в декабре, нет, в ноябре, сказал Руслану, что я не хочу Селезнева. Давай с ним будем прощаться. Говорил, что это не футбол, такие деньги... За такие деньги мы можем кого-то взять, кто будет играть в футбол.

На что мне Костышин говорит: "Нет. После собрания увидите". Это мне мой тренер говорит! Это неправда, что он не хотел его в команде перед собранием.

Я Селезнева трижды хотел отправить. За полгода. Он мне не кум и не сват. Они (Костышин и Лисицкий – ред.) меня уговорили его взять. Я ему плачу деньги, а он – что попало. Господи, прости. Эту фразу вырежьте точно. У него не все складывалось так, как мне бы хотелось", – заявил Засуха.

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