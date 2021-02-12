Клуб УПЛ Колос пока не будет расторгать контракт с форвардом Евгением Селезневым. У игрока состоялся разговор с президентом клуба Андреем Засухой и стороны договорились о продолжении сотрудничества.

Стороны выслушали друг друга, но точка в этом вопросе еще не поставлена. Главный тренер Колоса Руслан Костышин на встречу приехать отказался.

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По информации источника, Селезнев извинился перед наставником, отправив ему извинения по СМС.

Колос та Селезньов не розривають контракт. Це головний підсумок зустрічі гравця із президентом клубу. Сторони вислухали одне одного, але крапки не поставили. Костишин на зустріч приїздити відмовився. Хоча раніше отримав смс, в якій Женя перепросив за емоції у спілкуванні з коучем — Igor Burbas (@iburbas) February 11, 2021

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