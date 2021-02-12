Итоги встречи с президентом: стало известно, останется ли Селезнев в Колосе
Клуб УПЛ Колос пока не будет расторгать контракт с форвардом Евгением Селезневым. У игрока состоялся разговор с президентом клуба Андреем Засухой и стороны договорились о продолжении сотрудничества.
Источник:журналист Игорь Бурбас
Стороны выслушали друг друга, но точка в этом вопросе еще не поставлена. Главный тренер Колоса Руслан Костышин на встречу приехать отказался.
К слову: Селезнев впервые рассказал о скандале с Колосом: заподозрил заговор и возразил алкоголь
По информации источника, Селезнев извинился перед наставником, отправив ему извинения по СМС.
Скандальное отчисление Селезнева из Колоса: что известно
- 31 января появилась информация, что украинский клуб Колос отчислил 35-летнего Селезнева. Причиной отчисления футболиста указывалось нарушение режима.
- Селезнев якобы прибыл на товарищеский матч против белорусского Руха в состоянии алкогольного опьянения. Игра состоялась в Турции в рамках подготовки Колоса к сезону.
- Футболист, комментируя инцидент, заявил: "То, что пишут – это все бред".
- Во вторник, 2-го февраля, Колос официально подтвердил, что Селезнев отчислен из команды. Однако в клубе не назвали причину.
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