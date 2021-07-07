Важное "золото" перед Олимпиадой: как Бех-Романчук "разорвала" всех в Венгрии – видео

Марина Бех-Романчук продолжает радовать украинцев своими медалями на престижных турнирах. Ее форма изрядно радует поклонников накануне Олимпиады-2020 в Токио.

Шестая медаль с привкусом лучшего результата сезона

Украинская прыгунья в длину продолжает покорять вершины легкой атлетики. 25-летняя украинка получила свою шестую медаль в 2021 году. На международных соревнованиях World Athletics Continental Tour Gold в венгерском Секешфехерваре Марина Бех-Романчук победила с результатом – 6.79 метра.

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Такой показатель стал повторением лучшего результата сезона для украинской легкоатлетки. Продемонстрировала она его в третьей попытке. Этот скачок засняли фанаты, которые решили посетить соревнования и увидеть выступление собственными глазами.

Украинка оставила за спиной представительниц Великобритании и Беларуси. До этого Марина лишь однажды поднималась на высшую ступень пьедестала в 2021 году. Случалось это в польском Торуне на чемпионате Европы.

Как Бех-Романчук выступает в 2021 году