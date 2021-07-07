Шестая медаль с привкусом лучшего результата сезона
Украинская прыгунья в длину продолжает покорять вершины легкой атлетики. 25-летняя украинка получила свою шестую медаль в 2021 году. На международных соревнованиях World Athletics Continental Tour Gold в венгерском Секешфехерваре Марина Бех-Романчук победила с результатом – 6.79 метра.
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Такой показатель стал повторением лучшего результата сезона для украинской легкоатлетки. Продемонстрировала она его в третьей попытке. Этот скачок засняли фанаты, которые решили посетить соревнования и увидеть выступление собственными глазами.
Украинка оставила за спиной представительниц Великобритании и Беларуси. До этого Марина лишь однажды поднималась на высшую ступень пьедестала в 2021 году. Случалось это в польском Торуне на чемпионате Европы.
Как Бех-Романчук выступает в 2021 году
- Марина начала новый 2021 с "серебра". В немецком Берлине украинка поднялась на вторую позицию с результатом 6.64 метра. Можно сравнить выступления и увидеть, как классно выросли результаты Бех-Романчук с каждым следующим соревнованием.
- В начале марта прыгунье в длину из Украины удалось стать чемпионкой Европы в польском Торуне. После этого 25-летняя легкоатлетка завоевала "бронзу" в Словакии.
- На этапе Бриллиантовой лиги в Италии украинке удалось завоевать также "бронзу". Также третье место Марина заняла на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).