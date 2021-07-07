Шоста медаль з присмаком найкращого результату сезону

Українська стрибунка у довжину продовжує підкорювати вершини легкої атлетики. 25-річна українка здобула свою шосту медаль у 2021 році. На міжнародних змаганнях World Athletics Continental Tour Gold в угорському Секешфегерварі Марина Бех-Романчук перемогла з результатом – 6.79 метра.

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Такий показник став повторенням найкращого результату сезону для української легкоатлетки. Продемонструвала вона його у третій спробі. Цей стрибок зазняли фанати, які вирішили відвідати змагання та побачити виступ на власні очі.

Українка залишила за спиною представниць Великої Британії та Білорусі. До цього Марина лише одного разу підіймалась на найвищу сходинку п'єдесталу у 2021 році. Ставалось це у польському Торуні на чемпіонаті Європи.

Як Бех-Романчук виступає у 2021 році