В субботу, 6 марта, в вечерней сессии на чемпионате Европы в Торуне (Польша) по легкой атлетике прыгуньи в длину соревновались за награды. Украинка Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы.

Во второй день соревнований наибольшие надежды украинских болельщиков была на 25-летнюю Марину Бех-Романчук, которая днем ​​ранее уверенно вышла в финал с третьего места.

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Первая награда для Украины

Первые две попытки были бы идеальными для украинки, если бы она дважды не делала заступ планки. Только с третьего прыжка титулованная легкоатлетка внесла свой результат в финальную таблицу. Ее прыжок сразу подвинул всех соперниц и поднял Марину на первое место – 6.80. Она на 10 сантиметров улучшила свой лучший личный результат в этом сезоне.

Ее главной конкуренткой была немка Малайка Мигамбо, которая сразу показала длину 6.60 метра. В последующих попытках прыгнула еще дальше на 6.88 метра. Интересно, что легкоатлетки часто теряли свои попытки из-за заступа. Не клеились прыжки у девушек.

Жаркая борьба с немкой

Бех-Романчук осталась неудовлетворенной прыжком в четвертой попытке – только 6.62. Легкоатлетка из Германии, захватившая лидерство после экватору финальной стадии, тоже не смогла превзойти свой показатель.

Кто еще стал конкуренткой для украинки? Анастасия Мирончук-Иванова из Беларуси в своей последней попытки показывала результат 6.72 метра. Шведка Хадди Санья прыгнула на длину 6.75.

В пятой попытке украинская легкоатлетка улучшила свою длину на целых 6 сантиметров – 6.86. Только двух сантиметров не хватило Бех-Романчук, чтобы сравниться с представительницей Германии, которая свою 5-ю попытку провалила.

За "бронзу" боролись Мирончук-Иванова и Хадди Санья. Первая завершила свои выступления с результатом 6.72. Швед в последней попытке сделала минимальный заступ и заняла третье место с результатом 6.75 метра.

Прекрасная украинка завершила свои выступления на чемпионате Европы – 6.92 метра. Лучший результат сезона среди всех представительниц. Малайка смогла в последней попытке продемонстрировать длину 6.78.

Украинцы наконец смогла опередить немку. Марина Бех-Романчук – чемпионка Европы в Торуни.

Результаты

1. Марина Бех-Романчук (Украина)

2. Малайка Мигамбо (Германия)

3. Хадди Санья (Швеция)