Медальный старт Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук с награды начала новый для себя летний сезон по легкой атлетике. Из шести прыжков украинка смогла продемонстрировать лишь один чистый. Все остальные попытки были незасчитаны из-за заступов.

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25-летняя легкоатлетка завершила соревнования с результатом 6.39 метра. Победительницей старта стала представительница Германии Марис Лузоло, которая выиграла турнир с личным рекордом 6.64 метра. "Серебро" завоевала прыгунья из Сербии Милица Гардашевич. Ее результат составил 6.55 метра.

Кроме Бех-Романчук на турнире выступала другая украинка – Анна Лунева, но показала она еще меньший результат – 6.15 метра. Легкоатлетка завершила выступление на 6 месте.

Интересно, что Бех-Романчук должна была начать новый для себя сезон еще в конце июня на соревнованиях Командного чемпионата Европы. Однако сборная Украины неожиданно снялась со старта. Во время тренировочного сбора в команде было выявлено два случая заболевания COVID-19 – у Станислава Коваленко (бег) и Игоря Гончара (прыжки в длину). Атлетов сразу изолировали.

Призерши турнира

Марис Лузоло (Германия) – 6.64

Милица Гардашевич (Сербия) – 6.55

Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.39

Бех-Романчук уже отобралась на Олимпиаду в Токио, поэтому со спокойной душой будет выходить на пик формы. Для Марины эти Олимпийские игры будут вторыми в карьере. До этого спортсменка выступала в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2016 году. Следующий старт украинки рассчитан на 10 июня. Именно в этот день начинается третий этап Бриллиантовой лиги во Флоренции (Италия).