В духе пропаганды: Ломаченко выложил очередной позорный ролик о Киево-Печерской лавре – видео

Василий продолжает служить УПЦ МП и винить Украину в расколе церкви. В этот раз боксер решил поделиться в соцсетях пропагандистским видео о главном храме Киева.

Боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко хоть и возвращается на ринг в мае, но не оставляет свою пропагандистскую деятельность в религиозной сфере. В последнее время спортсмен стал рупором пророссийской УПЦ МП.

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На своей странице в инстаграммах Василий постоянно публикует видео, в которых пытается отбелить репутацию сторонников российского терроризма и обвинить ПЦУ в расколе церкви. Очередной пост Ломаченко был связан с выселением УПЦ МП из Киево-Печерской лавры.

Пробито очередное дно

Спортмун в пророссийском ключе показал ролик из и. наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ архимандрита Авраамия, в котором он объясняет выселение УПЦ МП. В то же время на ролик наложены кадры от протестующих с целью очернить репутацию противников московских подлиз.

То же видео со страницы Ломаченко:

Особое внимание Ломаченко уделил женщине-поклоннице УПЦ МП, которая почему-то оказалась среди протестующих и начала молиться на улице. Как и многие московские пропагандисты, Василий показал ее в качестве жертвы.

Именно поэтому это безумие и происходит у нас. Не хочу никого учить и упрекать, но эта девушка, стоящая на коленях – это чья-то дочь, мать, сестра и т.д. Попробуйте посмотреть на эту ситуацию как ваш близкий человек стоит вместо этой девушки. Здесь не нужно быть верующим или нет просто простые человеческие понимания! Очень досадно за этим наблюдать. Еще не поздно, давайте будем немного добрее друг к другу, может у нас это получится! Мир Всем! С Богом,

– написал Василий.

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Ломаченко закрыл свой аккаунт для земляков из Украины

Под постом появилось много комментариев от поклонников российского геноцида в Украине. Большинство из них пытались представить развязанную ими войну как борьбу именно за Киево-Печерскую лавру.

Впрочем, это неудивительно, ведь Ломаченко закрыл доступ к своему аккаунту в инстаграммах для жителей Украины. Да и сам боксер не ставит на место адептов "русского мира" и не называет Россию страной-террористкой.

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Зато раньше Ломаченко сравнил действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь из-за раскола. Также Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Как Ломаченко пропагандирует пророссийские нарративы: