Инстаграмм Василия Ломаченко превратился в сплошную защиту УПЦ МП. Бокс для Василия отошел на второй план. Титулованный спортсмен открыто провоцирует украинскую сторону в своих социальных сетях, пишет 24 Канал.

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Ломаченко уже совсем потерял здравый смысл

Ломаченко в своем инстаграмме опубликовал новое видео от "Союза православных журналистов", которое постоянно, как и Василий, публикует новостные посты об УПЦ Московского патриархата. В ролике речь идет о том Как представители УПЦ МП были "проигнорированы" Владимиром Зеленским.

20 марта они прибыли в офис Президента и хотели лично встретиться с Зеленским, но простояв несколько часов у здания были вынуждены уйти. Вроде бы "их прогнали странной воздушной тревогой", намекая на то, что ее специально включили в Офисе Президента.

Такое отношение УПЦ МП называют "демонстративным унижением". И они утверждают, что это даже не относится к представителям Московского патриархата, а к самим верующим УПЦ, а также "унижению" в сторону граждан Украины.

Отметим, что в офисе президента прокомментировали эту ситуацию. В плотном графике Зеленского не было запланированной встречи со скандальными священниками УПЦ МП.

Обратите внимание! Страница Ломаченко в инстаграмме закрыта для людей в Украине. Через VPN тоже далеко не всем удастся найти страницу Василия. За то без лишних проблем следить за аккаунтом боксера могут люди, живущие за границей.

"СБУ, доброе утро": украинцы о новом скандале с боксером

Даже закрытая страница Ломаченко не помешала, чтобы скандальный пост разлетелся украинскими изданиями. Читатели мгновенно начали делиться своими мыслями и занялись троллингом Ломаченко.

С каждым таким скандалом у Василия остается все меньше поклонников. Раньше были те, кто просил перестать хейтиты боксера, а заняться своими делами. Теперь есть только те, кто просит не публиковать и не освещать новых зашкваров Ломаченко, ведь он недостоин внимания украинского народа.

Украинцы далее обращаются в СБУ с просьбой принять Ломаченко к особому вниманию. Также украинцы требуют забрать у "Василия" украинский паспорт. Он не достоин, чтобы быть гражданином более сильной и независимой Украины.

Большинство сходятся во мнении, что Василий открыто провоцирует украинцев, чтобы те поливали его критикой.

Есть впечатление, что он просто провоцирует, чтобы если его задержат, возник прецедент того, что в демократической Украине нет свободы слова. И мир увидел, что травят известного боксера. Международные спортивные федерации достаточно в*тны, это все преподнесут,

– написал один из читателей.

Интересно, что в ближайшем будущем Ломаченко должен сразиться в титульном поединке против абсолютного чемпиона мира в легком весе Дэвина Хейни. Украине не скрывают, кого будут болеть в этом поединке. Их сердце будет на стороне американского боксера.

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