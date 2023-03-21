С начала полномасштабной войны России против Украины звезды спорта сплотились вокруг помощи своей Родине. Большинство помогает в гуманитарном и финансовом направлениях, а кто-то с оружием в руках пошел уничтожать врага.

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Впрочем, за последний год многие известные личности поддержали агрессию, отмежевались от помощи Украины или просто совершали действия против нашего государства. Таких людей вносили в "Реестр предателей" на сайте "Чесно".

Ресурс опубликовал статистику по самым популярным запросам в поиске этого реестра. Первые два места заняли как раз представители мира спорта.

Пропагандист московского патриархата

Первое место занял боксер Василий Ломаченко. Спортсмен кичился вступлением в терробороны в начале полномасштабной войны. Впрочем, после выезда за границу и возобновления карьеры начал совершать позорные поступки.

Свой инстаграмм Василий превратил в пророссийский пропагандистский ресурс благодаря пиару разных представителей УПЦ МП. При этом Ломаченко заблокировал страницу для украинцев и оставил открытой для россиян, продолжая делать антиукраинские посты.

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Предатель в Зените

Следом за ним в рейтинге оказался предатель Украины Анатолий Тимощук. Эксигрейщик национальной сборной с 2017 года работает в Санкт-Петербурге в тренерском штабе Зенита.

С началом полномасштабной войны Тимощук набрал воды в рот и ни разу не поддержал свою Родину. При этом Анатолий продолжал демонстративно радоваться успехам своего клуба, как будто ничего не происходит в Украине.

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При этом ни Ломаченко, ни Тимощук ни разу не называли Россию виновной в геноциде украинцев. Что касается других представителей топ-5, то туда вошли певица Ани Лорак, деятельница культуры Татьяна Калиновская и музыкант Илья Сметанин.