Ломаченко сделал намек о следующем бое
Источник:твиттер Ломаченка
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко готовится к очередному поединку. Ломаченко может провести два боя в 2021 году.
Когда вернется Ломаченко
Недавно появилась информация, что Ломаченко может провести бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Сообщалось, что бой состоится 11 декабря.
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Похоже, что Ломаченко уже что-то знает. Украинский боксер намекнул на свой следующий бой, написав в твиттере "11 декабря".
Кто станет соперником Ломаченко
Теофимо Лопес
В октябре 2020 года Ломаченко проиграл титулы WBC, WBA, WBO в поединке с Теофимо Лопесом. Украинец не скрывает желания взять реванш, хотя Лопес всячески избегает встречи с украинцев.
Американец уже получил следующего соперника. Теофимо должен защитить титул IBF против Джорджа Камбососа. Однако сторонам не удается согласовать контракт и бой может сорваться.
По информации СМИ, промоутеры рассматривают проведения боя Ломаченко – Лопес до конца 2021 года.
Девин Хейни
Весной 2020 года, когда Ломаченко еще не провел успешный бой с Масайоши Накатани, украинец хотел встретиться с Девином Хейни.
Хейни в твиттере спросил, куда исчез Ломаченко. Украинец ответил, что "здесь" и назвал всех потенциальных соперников "трусами".
Хейни бросил вызов украинцу, от которого Ломаченко не отказался. Однако Девин решил провести бой против Хорхе Линареса, которого уверенно победил.