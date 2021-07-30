Коли повернеться Ломаченко

Нещодавно з'явилася інформація, що Ломаченко може провести бій на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). Повідомлялося, що бій відбудеться 11 грудня.

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Схоже, що Ломаченко вже щось знає. Український боксер натякнув на свій наступний бій, написавши у твітері "11 грудня".

Хто стане суперником Ломаченка

Теофімо Лопес

У жовтні 2020 Ломаченко програв титули WBC, WBA, WBO у поєдинку з Теофімо Лопесом. Українець не приховує бажання взяти реванш, хоч Лопес всіляко уникає зустрічі з українцем.

Американець вже має наступного суперника. Теофімо повинен захистити титул IBF проти Джорджа Камбососа. Однак сторонам не вдається узгодити контракт і бій може зірватися.

За інформацією ЗМІ, промоутери розглядають проведення бою Ломаченко – Лопес до кінця 2021 року.

Девін Хейні

Навесні 2020 року, коли Ломаченко ще не провів успішний бій з Масайоші Накатані, українець хотів зустрітися з Девіном Хейні.

Хейні у твітері запитав, де зник Ломаченко. Українець відповів, що "тут" і назвав усіх потенційних суперників "боягузами".

Хейні кинув виклик українцю, від якого Ломаченко не відмовився. Однак Девін вирішив провести бій проти Хорхе Лінареса, якого впевнено переміг.