Ломаченко проведет второй бой в 2021 году

Следующий бой Ломаченко может состояться 11 декабря. Об этом сообщает журналист Дэн Рафаэль, ссылаясь на информацию от главы Top Rank Боба Арума.

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Поединок может пройти на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Пока что соперник Ломаченко не известен.

Кто может стать соперником Ломаченко

34-летний украинский боксер не теряет надежд провести реванш с Теофимо Лопесом, которому проиграл в октябре 2020 года.

Реваншу способствует то, что Ломаченко возглавил рейтинг WBO и лидирует по версии WBC. Это приблизило украинца к статусу официального претендента.

Также Ломаченко попытается воспользоваться тем, что Лопес никак не может договориться о бое с австралийцем Джорджем Камбососом.

Существует вероятность, что Лопес откажется от титула IBF, на который претендует Камбосос. Тогда Лопес может принять вызов Ломаченко.

Сейчас Ломаченко находится в Украине, где тренируется под руководством своего отца Анатолия.