Когда вернется Ломаченко

Недавно появилась информация, что Ломаченко может провести бой на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Сообщалось, что бой состоится 11 декабря.

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Похоже, что Ломаченко уже что-то знает. Украинский боксер намекнул на свой следующий бой, написав в твиттере "11 декабря".

Кто станет соперником Ломаченко

Теофимо Лопес

В октябре 2020 года Ломаченко проиграл титулы WBC, WBA, WBO в поединке с Теофимо Лопесом. Украинец не скрывает желания взять реванш, хотя Лопес всячески избегает встречи с украинцев.

Американец уже получил следующего соперника. Теофимо должен защитить титул IBF против Джорджа Камбососа. Однако сторонам не удается согласовать контракт и бой может сорваться.

По информации СМИ, промоутеры рассматривают проведения боя Ломаченко – Лопес до конца 2021 года.

Девин Хейни

Весной 2020 года, когда Ломаченко еще не провел успешный бой с Масайоши Накатани, украинец хотел встретиться с Девином Хейни.

Хейни в твиттере спросил, куда исчез Ломаченко. Украинец ответил, что "здесь" и назвал всех потенциальных соперников "трусами".

Хейни бросил вызов украинцу, от которого Ломаченко не отказался. Однако Девин решил провести бой против Хорхе Линареса, которого уверенно победил.