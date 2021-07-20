Top Rank обсуждает реванш Ломаченко – Лопес

Инсайдер Майк Коппинджер на шоу телеэксперта Макса Келлермана "Max On Boxing" поделился информацией о следующем бое Лопеса.

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Поединок Лопес – Камбосос может не состояться, ведь американец не хочется драться в Австралии. Как сообщил Коппинджер, Лопеса отпугивает 14-дневный карантин.

Однако на Теофимо давит компания Triller, которая организует бой. Если поединок не состоится, то Triller потеряет 5 миллионов долларов.

Безусловно, Лопес – чемпион, и его команда считает, что он должен иметь преимущество. Triller занимает такую позицию: "Мы потеряли 5 миллионов долларов, пытаясь организовать бой. Теперь мы хотим вернуть деньги назад",

– сказал инсайдер.

По словам Коппинджера, сейчас команда Лопеса пытается договориться с IBF. Именно этот титул Теофимо должен защитить в бою с австралийцем.

"Сейчас идет битва с IBF. Нужно посмотреть, что говорят правила IBF, но на этот момент я бы сказал, что поединок Лопес – Камбосос не состоятся. Давайте не забывать, что Triller заплатила бы Лопесу почти 4 миллиона долларов-самый большой его гонорар. Эти деньги пойдут, если он не согласится драться с Камбососом", – отметил журналист.

Коппинджер со ссылками на свои источники сообщил, что промоутерская компания Top Rank обсуждает реванш Ломаченко с Лопесом.

Мне сказали, что если этот поединок не состоится, то, как я и предполагал, Top Rank уже сейчас обсуждает бой Ломаченко – Лопес 2, который, возможно, устроят до конца года. Мне нравится этот реванш,

– резюмировал Коппинджер.

Лопес и Камбосос должны были встретиться 19 июля. Из-за коронавируса у Лопеса бой перенесли на 14 августа, а позже – 11 сентября. Triller информирует, что поединок состоится в октябре в Австралии.