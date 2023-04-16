Это уже диагноз: предатель Украины Ломаченко поздравил с Пасхой цитатой епископа РПЦ – фото
Источник:инстаграм Василия Ломаченко
Боксер из Белгород-Днестровского продолжает нести прокремлевские нарративы для своих фанатов. На этот раз Василий решил упомянуть выражение русского митрополита.
В этом году 16 апреля православные христиане празднуют Пасху. Люди поздравляют друг друга, ходят в церковь и собираются семьями.
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Многие спортсмены поздравили своих фанатов с религиозным праздником. Не прошел мимо него и самый "религиозный" спортсмен Украины Василий Ломаченко, давно позиционирующий себя как сторонник пророссийской УПЦ МП.
Боксер опубликовал пост в инстаграмме по поводу Пасхи. В подписи под фотографией Ломаченко использовал цитату митрополита Антония Сурожского, епископа Русской православной церкви.
Христос Воскресе!!! Мы должны жить так, чтобы если даже все Евангелия будут утеряны, люди могли бы их прочесть по нашим лицам,
– написал Василий.
Пост Ломаченко в инстаграммах / instagram.com/lomachenkovasiliy
Ломаченко закрыл свой аккаунт для земляков из Украины
Под постом появилось много комментариев от благодаривших Василия сторонников террористической РПЦ. Впрочем, это неудивительно, ведь Ломаченко закрыл доступ к своему аккаунту в инстаграммах для жителей Украины.
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Напомним, что ранее Ломаченко сравнил действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь из-за раскола. Также Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.
Как Ломаченко пропагандирует пророссийские нарративы:
- Василий Ломаченко является наиболее популярным украинским спортсменом в инстаграмм, имея более 2 миллионов подписчиков.
- Впрочем, для украинцев Василий закрыл страницу и теперь ее могут увидеть только пользователи из-за границы.
- Поэтому очевидно, что под постами много одобрительных комментариев на русском языке, положительно воспринимающих деструктивную для Украины позицию боксера.
- Василий уже использовал свою страницу для освещения ситуации вокруг УПЦ МП в Киево-Печерской лавре. Делал это боксер, конечно же, в духе русской пропаганды.
- Ранее Ломаченко опубликовал пост со обвинением в сторону Зеленского. На его странице немало похожих видео от "Союза православных журналистов".
- К слову, Василий стал самым популярным лицом в реестре госпредателей Украины, возглавляя рейтинг на пару с Анатолием Тимощуком.
- Также боксер выкладывал у себя на странице в инстаграмме фото из процесса выпекания просвиры – маленького литургического хлеба. Ломаченко обозначил локацию Киево-Печерская лавра, где прошли обыски.
- Выставлял у себя на странице в инстаграмм публикацию с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ МП. В своей проповеди Лонгин говорит о том, что украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа.