16 апреля православные христиане празднуют Пасху. По традиции верующие в этот день идут в церковь святить пасхальные корзины. 24 Канал подготовил подборку, как звезды украинского спорта отмечают праздник и делятся яркими фотографиями в своих социальных сетях.

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Александр Усик

Чемпион мира по боксу Александр Усик записал видео с поздравлением. Титулованный спортсмен пожелал всем побед и зачитал молитву, приуроченную к празднику.

Видео с поздравлением Усика

Андрей Лунин

Голкипер Реала Андрей Лунин вместе с женой и сыном в национальных одеждах поздравили украинцев и пожелали Победы и Мира.

От души поздравляем с Пасхой – светлым христианским праздником! Чудо Воскресения объединяет всех нас верой в победу света над тьмой. Желаем нам всем, чтобы солнце Победы и Мира взошло над Украиной! Христос Воскрес!!!,

– написала Анастасия Лунина.

Тарас Степаненко

В украинских вышиванках празднует Пасху семья Степаненко. Тарас вместе с женой и тремя сыновьями пожелали всем хороших праздников.

Христос Воскрес. Поздравляю с Пасхой и желаю победы, мира, добра и здоровья нашей Украине и нашим семьям. Хорошего всем празднования,

– написал Тарас Степаненко.

Александр Зинченко

Милыми фото с женой и дочерью поделился защитник Арсенала Александр Зинченко.

Христос Воскрес! В этот светлый праздник желаем здоровья, мира и душевного покоя в каждой семье. Пусть душа искрится верой, помыслы – добром, а сердце – любовью. С Пасхой!

– поздравил своих подписчиков лидер "канониров".

Артем Милевский

С пасхальными яйцами в сине-желтых цветах поздравил украинцев легенда Динамо Артем Милевский.

Виталий Кличко

Легендарный боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко опубликовал символический коллаж, на котором изображен кулич, окутывающий разрушенный дом. Украина уже вторую Пасху празднует в условиях полномасштабной войны, а потому Кличко пожелал победы нашему государству.

"В светлый праздник Пасхи мы верим в победу жизни над смертью. Украина победит! И будет жить свободной и успешной".

Мы победим то варварское зло, что ворвалось на нашу землю! Ибо добро всегда побеждает, как бы сложно ни было!

В этот день мы шлем поддержку всем украинцам, страдающим войной, с которой пришла россия. Мы благодарим и чтим защитников Украины.

Да, нас еще ждут большие испытания, но Победа будет! Я желаю всем мира и добра. Верьте в Украину! Верьте в себя! Вместе мы все преодолеем! Христос воскрес!", написал Виталий Кличко.