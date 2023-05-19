Перед поединком боксер с украинским паспортом вспоминает о войне в Украине. Но ни разу Василий Ломаченко не назвал ту страну, которая начала полномасштабное вторжение. Поэтому заявления боксера сложно воспринять как патриотическую позицию. К теме Это ради моей страны, – Ломаченко вспомнил об Украине накануне боя с Хейни Ломаченко: Я верю, что во время боя они немного забудут о плохой ситуации Ломаченко надеется, что его бой против Девина Хейни отвлечет украинцев не мгновение от войны и принесет положительные эмоции. Надеюсь, что смогу поднять настроение украинцам. Я верю, что во время боя они немного забудут о плохой ситуации и переключатся с войны на этот поединок. Безусловно, мне сложно сконцентрироваться на бою, но я должен оставаться сфокусированным и показать себя с лучшей стороны, – заявил украинский боксер. Василий заявил, что не следует загадывать на будущее, ведь никто точно не знает, сколько и как будет разворачиваться война в Украине против России. "Если говорить о будущем, то я не знаю, потому что я сосредоточен на этом поединке. Никто не знает, что в нем случится. Что произойдет, когда я вернусь в Украину? Мы не знаем, как оно будет с войной. Так что это слишком далеко", – добавил Ломаченко. Напомним, что украинцы не смогут без проблем пересмотреть бой Ломаченко против Хэйни. MEGOGO отказалось транслировать поединок, чтобы не переступать свои принципы. Также в Украине не так много поклонников бокса будут болеть за Василия. Ломаченко продолжает зашквариваться на теме УПЦ МП и московских попов. К слову. Где посмотреть поединок против Хейни –по ссылке. Большинство украинцев будут болеть за Хейни и уже заявляют, что хотят увидеть, как американец толчет рожу Ломаченко. Все мы понимаем почему так происходит. Главное о бое Ломаченко – Хейни Боксеры выйдут утром 21 мая (в Украине) на ринг арены "MGM Grand" в Лас-Вегасе. Ломаченко заявлял, что это будет его последний шанс стать абсолютным чемпионом мира, но вряд ли поставит "крест" на его профессиональной карьере боксера. Бойцы уже провели вторую дуэль взглядов, где первым не выдержал Хейни Василий понимает, что подходит к поединку в статусе андердога. Американец хочет победить украинского боксера из-за того, что тот избежал боя с ним в 2019 году.