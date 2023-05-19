Перед поединком боксер с украинским паспортом вспоминает о войне в Украине. Но ни разу Василий Ломаченко не назвал ту страну, которая начала полномасштабное вторжение. Поэтому заявления боксера сложно воспринять как патриотическую позицию.

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Ломаченко: Я верю, что во время боя они немного забудут о плохой ситуации

Ломаченко надеется, что его бой против Девина Хейни отвлечет украинцев не мгновение от войны и принесет положительные эмоции.

Надеюсь, что смогу поднять настроение украинцам. Я верю, что во время боя они немного забудут о плохой ситуации и переключатся с войны на этот поединок. Безусловно, мне сложно сконцентрироваться на бою, но я должен оставаться сфокусированным и показать себя с лучшей стороны,

– заявил украинский боксер.

Василий заявил, что не следует загадывать на будущее, ведь никто точно не знает, сколько и как будет разворачиваться война в Украине против России.