Перед поєдинком боксер із українським паспортом чимало згадує про війну в Україні. Але жодного разу Василь Ломаченко не назвав ту країну, яка розпочала повномасштабне вторгнення. Тому заяви боксера складно сприйняти, як патріотичну позицію. До темиЦе заради моєї країни, – Ломаченко згадав про Україну напередодні бою з Хейні Ломаченко:Я вірю, що під час бою вони трохи забудуть про погану ситуацію Ломаченко сподівається, що його бій проти Девіна Хейні відволіче українців не мить від війни та принесе позитивні емоції. Сподіваюся, що зможу підняти настрій українцям. Я вірю, що під час бою вони трохи забудуть про погану ситуацію і перемикнутися з війни на цей поєдинок. Безумовно, мені складно сконцентруватися на бою, але я маю залишатися сфокусованим і показати себе з найкращого боку, – заявив український боксер. Василь заявив, що не слід загадувати на майбутнє, адже ніхто достеменно не знає, скільки та як буде розгортатись війна в Україні проти Росії. "Якщо говорити про майбутнє, то я не знаю, бо я зосереджений на цьому поєдинку. Ніхто не знає, що в ньому станеться. Що станеться, коли я повернуся до України? Ми не знаємо, як воно буде із війною. Так що це надто далеко", – додав Ломаченко. Нагадаємо, що українці не зможуть без проблем переглянути бій Ломаченка проти Хейні. MEGOGO відмовилось транслювати двобій, аби не переступати свої принципи. Також в Україні не так багато прихильників боксу будуть вболівати за Василя. Адже Ломаченко продовжує зашкварюватись на темі УПЦ МП та московських попів. До слова. Де переглянути поєдинок проти Хейні дізнайтесь за посиланням. Більшість українців будуть вболівати за Хейні та вже заявляють, що хочуть побачити, як американець натовче пику Ломаченку. Усі ми розуміємо, чому так відбувається. Головне про бій Ломаченко – Хейні Боксери вийдуть на вранці 21-го травня (в Україні) на ринг арени "MGM Grand" у Лас-Вегасі. Ломаченко заявляв, що це буде його останній шанс стати абсолютним чемпіоном світу, але навряд поставить "хрест" на його професійній кар'єрі боксера. Бійці вже провели другу дуель поглядів, де першим не витримав Хейні. Василь розуміє, що підходить до двобою у статусі андердога. Американець хоче перемогти українського боксера через те, що той уник бою з ним у 2019-му році.