Перед поєдинком боксер із українським паспортом чимало згадує про війну в Україні. Але жодного разу Василь Ломаченко не назвав ту країну, яка розпочала повномасштабне вторгнення. Тому заяви боксера складно сприйняти, як патріотичну позицію.

До теми Це заради моєї країни, – Ломаченко згадав про Україну напередодні бою з Хейні

Ломаченко: Я вірю, що під час бою вони трохи забудуть про погану ситуацію

Ломаченко сподівається, що його бій проти Девіна Хейні відволіче українців не мить від війни та принесе позитивні емоції.

Сподіваюся, що зможу підняти настрій українцям. Я вірю, що під час бою вони трохи забудуть про погану ситуацію і перемикнутися з війни на цей поєдинок. Безумовно, мені складно сконцентруватися на бою, але я маю залишатися сфокусованим і показати себе з найкращого боку,

– заявив український боксер.

Василь заявив, що не слід загадувати на майбутнє, адже ніхто достеменно не знає, скільки та як буде розгортатись війна в Україні проти Росії.