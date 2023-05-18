После общения с прессой Василий Ломаченко и Дэвин Хейни стали друг против друга для дуэли взглядов. Американский боксер решил не снимать очки с лица. Но Ломаченко это никак не смутило. Он ни разу не моргнул, пока продолжалась дуэль взглядов.

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Кроме того, боксеры за это время не сказали ни слова, четко глядя в глаза друг другу.

Первым не выдержал Хэйни. Он пошатнулся, после чего отошел в сторону, чем вызвал определенную улыбку у Ломаченко.

Видео дуэли взглядов Хейни и Ломаченко

Стоит отметить, что боксеры проведут еще одну фигу взглядов – на этот раз во время церемонии взвешивания.

Бой Ломаченко – Хейни состоится в Лас-Вегасе на MGM Grand Garden Arena 20 мая. В Украине это будет утро 21 мая (их выход ожидается после 05:00 по Киеву). На кону будет звание абсолютного чемпиона мира, которым владеет Хэйни.