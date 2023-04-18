"Ломаченко – черт, плюну ему в лицо": герой Азовстали разнес пророссийского боксера

Давид "Химик" Касаткин не воспринимал Усика и Ломаченко еще до начала полномасштабной войны. И если по Александру боец "Азова" изменил свое мнение, то о Василии он отзывается еще более резко.

Многие украинские спортсмены с начала полномасштабной войны против России стали активно поддерживать Родину. Большинство поддерживает армию финансово, а кто-то вступает в ряды ВСУ и идет с оружием на фронт.

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Впрочем, даже в такое время находятся предатели, действующие против своего государства. Один из таких примеров – боксер Василий Ломаченко. Спортсмен смешал религиозные и политические аспекты и стал отстаивать пророссийскую УПЦ МП.

Неудивительно, что он вызывает ненависть от украинцев, особенно со стороны воинов. К примеру, о своем категорическом неприятии Ломаченко заявил офицер бригады ОЗСП "АЗОВ" и один из защитников "Азовстали" Давид "Химик" Касаткин.

Еще до полномасштабной войны я говорил, что не воспринимаю Усика и Ломаченко. Они не украинские патриоты. Насчет Усика сейчас немного изменилось мнение, но не надо из них делать героев. Это не эти люди. По Ломаченко не было очевидно, люди говорили, что воспринимают его только как крутого спортсмена. Я могу сказать, что он конченый черт. Если я увижу его, я плюну ему в лицо и может даже что-то с ним сделаю. У меня хватит для этого навыков. Боксировать с ним точно не буду,

– заявил "Химик".

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Напомним, что ранее Ломаченко сравнил действующую власть Украины с нацистами, которые разрушали церковь из-за раскола. Также Василий добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Как Ломаченко пропагандирует пророссийские нарративы: