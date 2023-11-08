Олимпийские медали

Вадим Гутцайт родился 6 октября 1971 года в Киеве. В 1980 году он начал заниматься фехтованием. Сайт 24 Канала вспоминает главные вехи в биографии Вадима Гутцайта, позволившие ему прийти к главному человеку в украинском спорте. А также скандалы, которые его постоянно в этом сопровождали.

Именно фехтование и принесло Гутцайту немалую славу. А также "нужные" знакомства. Ведь в 1992 году он отправился на Олимпиаду в Барселоне. Однако к тому времени Советский Союз уже распался, и Гутцайт выступал в составе Объединенной команды. Там ему удалось завоевать золотую медаль в командном первенстве. Его партнерами в этой команде были Григорий Кириенко, Георгий Погосов, Александр Широков и Станислав Поздняков. Что касается последнего, то к его персоне мы еще вернемся.

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После этого Гутцайт еще дважды отправлялся на Олимпийские игры в качестве спортсмена – в 1996 и 2000 годах. Но оттуда возвращался без наград. А после этого перешел на тренерскую работу. С 2002 года по 2010 год был главным тренером сборной команды Украины по фехтованию. Именно он был наставником украинской команды саблисток, завоевавшей золотые медали на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

За свои спортивные достижения Гутцайт награжден орденами "За заслуги" III, II и I степеней.

Сборщик должностей

С 2010 года Гутцайт перешел на управленческие должности. Тогда его назначили генеральным директором государственного предприятия "Олимпийский учебно-спортивный центр "Конча-Заспа". И руководил он там до 2017 года, пока не перешел на работу в Киевскую городскую государственную администрацию, где стал начальником управления молодежи и спорта. А в 2018 году возглавил и департамент молодежи и спорта исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА).

Но с 2017 года Гутцайт начал совмещать сразу несколько должностей. В 2017 году он стал президентом Федерации фехтования Украины. 4 марта 2020 года он стал министром молодежи и спорта в правительстве Дениса Шмыгаля. Но от президентского кресла в Федерации фехтования не отказался – в декабре 2021 года он даже был переизбран на этот пост.

В ноябре 2022 года Гутцайт выиграл выборы на пост президента Национального олимпийского комитета. И хотя при баллотировании он заявлял, что не будет совмещать работу в НОК и министерстве, своего слова он не сдержал. Зато он отказался от другой должности – 1 марта 2023 года он сложил с себя полномочия президента Федерации.

И только 8 ноября 2023 года Гутцайт написал заявление об отставке с должности министра молодежи и спорта. Случилось это после того, как в Верховной Раде решили рассмотреть этот вопрос.

Скандалы, скандалы, скандалы

Пребывание в управленческих должностях не осталось для Гутцайта без скандалов, в том числе с коррупционной составляющей.

Оказалось, что Гутцайт являлся совладельцем бизнеса в России. Открыл он его с двумя россиянами. Упомянутым выше Станиславом Поздняковым. В 2018 году он стал президентом олимпийского комитета России. И имеет звание полковника российской армии.

Еще один партнер – Ильгар Мамедов, многолетний главный тренер сборной России по фехтованию, который тоже имеет звание полковника. Впоследствии свою долю бизнеса он передал Мамедову. Но об этом бизнесе в декларации Гутцайта не было никаких упоминаний.

Сам Гутцайт впоследствии объяснял, что еще в 2014 году вышел из этого бизнеса, потому что не хотел иметь ничего общего с представителями страны-агрессора.

При этом на Олимпиаде-2020 в Токио Гутцайт судил финальный поединок между двумя россиянками Софией Великой и Софией Поздняковой в турнире саблисток. София Позднякова – дочь того же Станислава Позднякова. И именно она неожиданно победила и стала олимпийской чемпионкой.

В 2019 году его подозревали в хищении 2,2 миллиона гривен, выделенных на закупку лодок для детско-юношеской спортивной школы. А также в хищении денег в департаменте молодежи и спорта КГГА. Но до обвинений дело так и не дошло.

Хотя не исключено, что эти факты послужили тому, что Гутцайт так и не стал народным депутатом. В 2019 году он был на 81-м месте в списке "Слуги народа". Это было проходное место в парламент. Но решил отказаться от депутатского мандата.

Хотя в стены парламента Гутцайт попадал и раньше. Но не депутатом, а помощником нардепа. Он был помощником Эльбруса Тадеева в V и VI созывах Верховной Рады. Это депутат от Партии регионов, а работал Гутцайт на него в 2006 – 2012 годах.

Узурпация власти

Предшественники Гутцайта отметились не слишком активной работой именно в спортивной сфере. Например, Владимир Бородянский возглавлял Министерство культуры, молодежи и спорта. Бывший медийщик не сумел как следует разобраться в такой "мешанине", и спорт из-под его внимания выскользнул. А вот Гутцайту досталось уже Министерство молодежи и спорта, где спортивная составляющая вышла на первое место.

Работать пришлось в постоянном режиме "турбулентности". Сначала – карантин из-за вспышки коронавируса. А уж позже – и полномасштабное российское вторжение.

Да и там Гутцайт не избежал постоянных скандалов.

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Но 2022 год в биографии Гутцайта отметился не столько постоянной работой над отстранением россиян от международных соревнований, сколько борьбой за власть. Он ведь решил баллотироваться на пост президента Национального олимпийского комитета. Его главным конкурентом был Жан Беленюк. В этой борьбе не обошлось без оскорблений, а "отголоски" конфликта раздаются до сих пор. А в НОК вместе с Гутцайтом пришли и довольно скандальные бывшие "регионалы", среди которых выделялись Нестор Шуфрич и Григорий Суркис. Из-за этого от места в НОК отказался Андрей Шевченко.

Уже тогда многие эксперты предупреждали, что два главных спортивных поста в Украине не может занимать один человек. Это может привести к значительной узурпации власти в области, на которую государство выделяет немало средств.

Сам Гутцайт на выборах обещал, что не планирует совмещать обе должности. Но в министерском кресле после этого задержался еще на год. И за это время попытался передать часть полномочий от Минмолодежьспорта в НОК, особенно что касается распределения средств. Министерство под его руководством ничего против такого не имело.

Борьба с украинскими спортсменами

"Боролся" Гутцайт не только со своими оппонентами, но и с украинскими спортсменами. Именно он был инициатором введения запрета для украинских спортсменов участвовать в соревнованиях, куда допустили россиян. Произошло это в 2023 году, когда Международный олимпийский комитет через год после отстранения россиян и белорусов решил вернуть представителей стран-агрессоров в международные соревнования.

Такое решение Минмолодежьспорта было нечем иным, как признанием своей несостоятельности бороться против россиян на международной арене. А пострадали от этого украинцы. Сам Гутцайт в это время обвинял теннисистов в том, что они соперничают на турнирах, куда допустили россиян.

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И только в июле 2023 года, после ряда скандалов из-за отказа украинцев от международных соревнований, Минмолодежьспорта таки отказалось от идеи бойкота.

Кроме того, министерство под его руководством не слишком активно защищало украинских спортсменов на международных соревнованиях. Это порождало ощущение, что наши атлеты брошены на произвол судьбы. Особенно это касалось случаев, когда им приходилось противостоять сторонникам России, которые пытались максимально донимать украинцев.

За время, когда Гутцайт был министром молодежи и спорта, неоднократно поднимался вопрос его отставки. Но решение не находило необходимой поддержки. И только 7 ноября 2023 года руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что парламентарии рассмотрят вопрос отставки Гутцайта. Однако министр решил не ждать этого, и сам 8 ноября подал в отставку.