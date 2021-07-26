Гутцайт рассудил россиянок

Вадим Гутцайт судил финальный матч между представительницами Олимпийского комитета России (ОКР) Софьей Великой и Софией Поздняковой.

Кстати Украинка Камила Конотоп остановилась в шаге от медали на Олимпийских играх

Во время поединка Гутцайт предупредил обоих россиянок желтыми карточками.

Победу в решающем матче со счетом 15:11 неожиданно получила Позднякова.

Заметим, что Вадим Гутцайт возглавляет Федерацию фехтования Украины.