С началом полномасштабной войны России с Украиной мировой спорт начал накладывать санкции на страну-агрессорку. МОК даже рекомендовал не допускать представителей России и Беларуси в соревнования.

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Но в марте комитет изменил мнение, решив разрешить россиянам и белорусам заявляться в международные турниры под нейтральным папором. Поэтому Минмолодежиспорта Украины объявило запрет для наших спортсменов на участие в таких соревнованиях.

Впрочем, похоже, что в министерстве признали ошибку и нашли повод дать заднюю. Сегодня МОК объявил о приглашении 203 стран на Олимпийские игры, среди которых не было России и Беларуси.

Это позволило Министерству молодежи и спорту отменить бойкот. На сайте была опубликована новая версия приказа, где запрет на участие касается только турнира, где россияне будут играть под своим флагом или представители страны-террористки открыто поддерживают войну.

Отметим, что вопрос об официальном участии России и Беларуси на Олимпиаде во время войны никогда не стоял. МОК готов был идти на встречу представителям стран-террористок только при нейтральности спортсменов.

К слову, Международный олимпийский комитет еще не принял решение по участию именно на Олимпиаде россиян и белорусов под нейтральным флагом. Сами Игры пройдут с 26 июля по 11 августа следующего года в Париже.

Нелепость бойкота

Отмена решения о вынужденном бойкоте соревнований украинскими спортсменами лишь в очередной раз подтвердила его нелепость, на что неоднократно обращали внимание в материалах 24 Канала. Он больше разделил украинскую спортивную среду, чем консолидировал ее.

Еще 23 марта 2023 года на сайте 24 Канала вышла статья под названием "Страдать из-за войны должны россияне, а не украинцы: почему бойкот в спорте ничего не изменит". В нем отмечалось, что такой бойкот, которым его видит Министерство молодежи и спорта Украины и ее руководитель Вадим Гутцайт, не даст никакого результата. Нашим спортивным чиновникам ведь не удалось консолидировать вокруг него другие страны.

Так и вышло. Бойкот привел лишь к тому, что украинские спортсмены упускали возможность соревноваться на международных турнирах. Уже сейчас можно говорить о том, что некоторые украинские спортсмены лишились возможности получить олимпийские лицензии в Париж-2024.

Еще одной важной "деталью", указывавшей на несуразность этого бойкота, было то, что там закладывалась возможность ручного управления со стороны министерства. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала подчеркнул Жан Беленюк. Гутцайт получил возможность наказывать неугодные спортивные федерации. В Минмолодежьспорте угрожали забрать у них финансирование, лишить статуса "национального".

Все это напоминало ситуацию, когда чиновники не знали, как бороться против присутствия россиян на международных соревнованиях, поэтому решили вместо этого наказать самих украинцев.

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И только те федерации, которые не зависели от Минспорта, могли противиться этому. Среди таких оказался теннис, где теннисистки продолжали выступать на международных соревнованиях, несмотря на запреты. Ведь чиновники ничего не могли им сделать, потому что финансовых и организационных рычагов влияния у них не было.

А вот под футболистов пришлось делать "исключение" – слишком большой скандал поднялся бы, если бы футбольная сборная снялась с отбора на чемпионат Европы (а такие основания, согласно приказу, были). В то же время дзюдоисты не имели такой независимости и были вынуждены пропустить чемпионат мира. Как все это отреагировали в украинской спортивной среде? Недовольством, которое чиновники не то, чтобы не хотели слышать, а просто закрывали рты неугодным.

Само министерство при этом решило отмалчиваться на неудобные вопросы. Поэтому реакции сайта 24 Канала пришлось публиковать открытые вопросы Вадиму Гутцайту с просьбой прокомментировать ситуацию с бойкотом. Вместо себя он отправил своего заместителя Матвея Бидного, хотя тот так и не сумел ответить на все вопросы по этому поводу.

Но с каждым разом все больше возникало скандалов из-за этого бестолкового бойкота. Дошло до того, что украинского гроссмейстера Василия Иванчука отказываться выпускать в Азербайджан для участия в Кубке мира. Поэтому другие известные шахматисты даже написали открытое письмо Гутцайту, чтобы тот разрешил Иванчуку выехать из Украины на соревнования. Ситуация не то, что абсурдна, а даже несколько плачевна.

Теперь, после отмены бойкота, ситуация должна исправиться. Но следует и дальше внимательно следить за чиновниками, которые даже несмотря на официальные решения, любят все решать в ручном режиме, так, как им вздумается.