Об этом сообщил Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он заявил, что заявление будет рассмотрено в ближайшее время.

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Стоит отметить, что Гутцайт решил "сыграть на опережение". Ведь за день до этого, 7 ноября, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал возможное увольнение Гутцайта с министерской должности.

При этом увольнение Гутцайта не впервые рассматривается в стенах Верховной Рады. 3 августа состоялось заседание Комитета молодежи и спорта об его отставке. Однако комитет в составе депутатов Кожемякина, Суркиса и Мазурашу проголосовали против.

При этом еще летом 2023 года Гутцайт сам заявлял, что уйдет в отставку с поста министра. Все ради того, чтобы "сосредоточиться на работе в НОК". Ведь в ноябре 2022 года он был избран президентом Национального олимпийского комитета. И его немало критиковали за то, что он объединяет эти две должности. Хотя во время баллотирования обещал, что не будет занимать две должности одновременно.

Напомним, что Вадим Гутцайт возглавил Министерство молодежи и спорта 4 марта 2020 года. В это время было сформировано новое правительство во главе с Денисом Шмыгалем. Сам Гутцайт до этого сумел пройти в Верховную Раду по списку от "Слуги народа" – он был под 81-м номером (это было проходное место). Но отказался от депутатского мандата.

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