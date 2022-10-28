Устранение пошло на пользу: как Роналду забил украинскому голкиперу в Лиге Европы – видео гола

В четверг, 27 октября, Манчестер Юнайтед принимал Шериф в 5 туре группового раунда Лиги Европы. "Красные дьяволы" растоптали бывший клуб Юрия Вернидуба.

Первый тайм закончился 1:0 в пользу хозяев благодаря голу в раздевалку от Диога Далота. После перерыва МЮ продолжил забивать, пишет 24 канал.

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На экваторе второго тайма Маркус Рашфорд удвоил преимущество Манчестер Юнайтед на табло "Олд Траффорд".

В конце поединка за дело взялся Роналду. Криштиану лучше сыграл в штрафной Шерифа после верховой передачи и головой в упор расстрелял владения гостей, которые защищал украинский голкипер Максим Коваль.

Роналду результативно вернулся в главную команду после отстранения за свою затею в матче против Тоттенхэма.

Роналду вернулся после дисквалификации из-за поведения

Напомним, что португалец отказался выходить на замену в поединке против "шпор", после чего демонстративно пошел в раздевалку еще до финального свистка. Роналду даже не дождался партнеров по команде в подтрибунном помещении, а уехал со стадиона.

После чего он был отстранен от матча против Челси и получил штраф. Криштиану отреагировал на дисквалификацию от главной команды и признался, что эмоции взяли над ним верх. Отмечалось, что вернется Роналду в МЮ только в том случае, если извинится перед командой.

Видео гола Криштиану Роналду