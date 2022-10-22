Звездный нападающий начал поединок против "шпор" на скамейке запасных и должен был появиться на футбольном поле в конце матча. Но Роналду отказался выходить на замену и вообще без разрешения тренера отправился в подтрибунное помещение еще до финального свистка.

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Роналду продолжает показывать свой нрав

Криштиану не только показал свой нрав, но и уехал со стадиона еще до того, как его одноклубники пришли в раздевалку после матча.

Португальский нападавший был наказан за такую ​​затею. Манчестер Юнайтед отстранил CR7 от следующего матча против Челси.

Важно! Дерби Челси – Манчестер Юнайтед состоится 22 октября. Стартовый свисток раздастся в 19:30.

Роналду отреагировал на отстранение от команды на своей странице в инстаграмме. Криштиану признал свою ошибку и пообещал в дальнейшем тренироваться, поддерживать партнеров и помогать им на футбольном поле.

Также "красные дьяволы" оштрафовали футболиста на сумму, которую он зарабатывает в английском клубе через две недели. По информации журналистов, этот штраф составляет около одного миллиона фунтов.

Условие, которое вернет Криштиану в команду

В твиттере инсайдер Фабрицио Романо процитировал слова главного тренера МЮ Эрик Тен Гага, который намекнул, что возвращение португальца в основную команду может затянуться.

Криштиану тренируется, чтобы поддерживать себя в форме, чтобы подготовиться к следующей игре против Шерифа. Вернется ли он 24 октября в команду – мы сначала поговорим. Но не думаю, что он будет длиннее вне склада. Не хочу терять его. Хочу иметь его в команде, он имеет влияние,

– сказал наставник "красных дьяволов".

По информации United Zone, Роналду вернется в главную команду только после того, как попросит прощения у партнеров по команде и тренерскому штабу.

К слову. Роналду уже давно показывает всеми своими действиями, что хочет покинуть МЮ и перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов. Хотя возвращение Криштиану в "красные дьяволы" произошло 31 августа 2021 года. В новом сезоне-2022/2023 португалец провел за МЮ 12 матчей, в которых отличился 2 голами и одним ассистом.