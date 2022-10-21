В среду Манчестер Юнайтед одолел Тоттенхэма в центральном матче 12-го тура АПЛ. Участие в поединке не принял звездный форвард Криштиану Роналду, во время игры попавший в скандал.

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На 87-й минуте Эрик тен Хаг решил выпустить португальца на поле со скамейки для запасных. Впрочем, CR7 отказался выходить. Более того, Криштиану покинул техническую зону и заранее отправился в раздевалку и покинул стадион.

Роналду уже успел извиниться за свое поведение. Тем временем Манчестер Юнайтед определился с наказанием для португальца. Как стало известно, клуб оштрафовал нападающего на часть месячной зарплаты.

Из-за своего поведения Роналду должен будет уплатить сумму равную своему двухнедельному окладу. По информации журналистов, эта сумма составляет около 1 миллиона фунтов. Напомним, что Криш переведен в дубль и пропустит матч против Челси в АПЛ.

Интересно знать. Топ-матч АПЛ Челси – Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 22 октября. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Роналду стал игроком МЮ летом прошлого года. За это время он наиграл 50 поединков, забил 26 голов и отдал 4 ассиста. Команда сейчас идет на пятом месте в АПЛ, отставая от лидера Арсенала на 8 очков.