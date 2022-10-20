В стартовом составе МЮ снова не нашлось места главной звезде команды Криштиану Роналду. Но забивать нашлось кому. Голы Фреда и Фернандеша во втором тайме принесли клубу из Манчестера победу со счетом 2:0, пишет 24 канал.

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Роналду продолжает конфликтовать

Роналду просидел весь матч против Тоттенхэма на скамейке запасных. Еще до финального свистка Криштиану покинул ряд запасных Манчестер Юнайтед и ушел в подтрибунное помещение.



Роналду пошел в раздевалку еще до окончания матча МЮ / Скриншот с трансляции

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг не стал комментировать такой поступок португальского нападающего. Наставник разберется со своим футболистом уже 20 октября.

После победы МЮ с 19 очками идет на 5-й позиции в турнирной таблице АПЛ.

К слову. В сезоне-2022/2023 Роналду провел за "красных дьяволов" 12 матчей, в которых отличился 2 голами и одним ассистом.

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