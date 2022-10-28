Перший тайм закінчився 1:0 на користь господарів завдяки голу у роздягальню від Діогу Далота. По перерві МЮ продовжив забивати, пише 24 канал.

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На екваторі другого тайму Маркус Рашфорд подвоїв перевагу Манчестер Юнайтед на табло "Олд Траффорд".

Наприкінці поєдинку за справу взявся Роналду. Кріштіану найкраще зіграв у штрафному Шерифа після верхової передачі та головою впритул розстріляв володіння гостей, які захищав український голкіпер Максим Коваль.

Роналду результативно повернувся у головну команду після відсторонення за свою витівку у матчі проти Тоттенхема.

Роналду повернувся після дискваліфікації через поведінку

Нагадаємо, що португалець відмовився виходити на заміну у поєдинку проти "шпор", після чого демонстративно пішов у роздягальню ще до фінального свистка. Роналду навіть не дочекався партнерів по команді у підтрибунному приміщенні, а поїхав зі стадіону.

Після чого він був усунений від матчу проти Челсі та отримав грошовий штраф. Кріштіану відреагував на дискваліфікацію від головної команди та зізнався, що емоції взяли над ним гору. Зазначалось, що повернеться Роналду до МЮ лише у тому випадку, якщо попросить вибачення у команди.

Відео голу Кріштіану Роналду