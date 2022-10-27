В первом тайме Днепр-1 создал не так много моментов у ворот соперника. Но забить удалось ударом из-за пределов штрафной. Отличился Пихаленок на 39-й минуте.

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Полузащитник подхватил мяч в центре поля. После чего прошёл с ним в сторону ворот соперника. Отдал пас на партнера, и сразу получил ответный пас. Оказавшись перед штрафной Аполлона, Пихаленок подделал себе мяч под удар и пробил. Он пробил левой ногой, подкрутив мяч от голкипера под дальнюю штангу.

Голкипер не ожидал такого удара. И неудачно среагировал на него – добраться до мяча он так и не сумел.

Видео гола Пихаленка

Для Пихаленка это второй гол в Лиге конференций за Днепр-1. Перед тем он отличился в матче против Вадуца, когда спас украинский клуб от поражения.