Усиление перед игрой против Уэльса: Петраков вызвал в сборную Украины еще одного игрока

Украинская сборная ведет подготовку к матчу против Уэльса. Национальная команда получит неожиданное усиление перед важной игрой.

Усиленный центр поля

К сборной присоединился опорник Даниил Игнатенко. Об этом сообщили на сайте УАФ.

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Там указали, что новичок вряд ли будет готов к игре против "драконов", однако, кроме Уэльса, впереди у Украины еще три соперника в Лиге Наций.

Ранее была информация, что Дмитрий должен был присоединиться к "сине-желтым" еще перед матчем с Шотландией. Причиной столь позднего приезда стало получение британской визы, которую ему не смогли оформить оперативно.

Уэльс – Украина: главное

Национальная команда уже прибыла в Кардифф, где состоится решающий матч.

На своем пути сборная Украины уже одолела команду из Шотландии. 1 июня "сине-желтые" победили шотландцев в полуфинальном матче плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

В начале матча счет открыл Андрей Ярмоленко. Уже во втором тайме Роман Яремчук удвоил преимущество украинцев. Шотландец Каллум МакГрегор добавил интриги своим голом на 79-й минуте.

Артем Довбик забил третий мяч и победно закончил матч Украина – 1:3.

В финал против Уэльса украинцы раскупили все билеты, которые выделили в гостевой сектор для наших фанатов Ассоциация футбола Уэльса.

Отметим, что стадион "Кардифф Сити", принявший поединок, вмещает 30 тысяч зрителей.

Защитник сборной Уэльса Бен Дэвис поделился ожиданиями от матча с Украиной за выход на чемпионат мира-2022. Он высоко оценил игру подопечных Петракова, однако не считает ее чем-то необычным.

А вот эксигрейщик сборной Шотландии Грэм Сунесс высоко оценил игру "сине-желтых". Он назвал главные ошибки своих подопечных. Также легендарный футболист в восторге от игры одного из игроков сборной Украины.

5 июня "сине-желтых" ожидает важный матч. В финальном поединке плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 украинцы встретятся против команды Уэльса. Начало матча в 19.00.